Avanti un altro chiude per sempre: ecco quando e perché

Addio ad Avanti un altro: il fortunato programma di Canale 5 sta per chiudere per sempre. A farlo sapere a Casa Pipol è stato l'autore tv Marco Salvati, che da anni lavora accanto a Paolo Bonolis, presentatore del game show ma anche uno degli ideatori del format. “Il prossimo anno sarà l’ultimo. Per volontà del conduttore, ma anche perché raggiunta l’anzianità il programma ha fatto il suo percorso. Un programma che va bene non si molla, però anche alle cose belle bisogna dire addio, a tutto c’è una fine", ha spiegato Salvati. La prima puntata di Avanti un altro è stata trasmessa nel 2011.