Federica Pellegrini a Pechino Express col marito: "Una cosa mi ha spezzato il cuore"

Federica Pellegrini e il marito Matteo Giunta tra i protagonisti della nuova edizione di Pechino Express , in onda su Sky da giovedì 9 aprile. L'ex nuotatrice e il suo ex allenatore formano la coppia dei novelli sposi. Le registrazioni del programma - che sono avvenute tra l'India, il Borneo Malese e la Cambogia - sono state realizzate lo scorso autunno, poche settimane dopo il matrimonio della coppia. In un'intervista rilasciata al settimanale F la Divina ha ammesso: "È stata una bella esperienza, anche se all'inizio ero scettica: ci eravamo appena sposati e mi sembrava che un'avventura di quel tipo avrebbe messo troppo sotto pressione la coppia". Giunta ha invece rivelato: "Mi avevano contattato per l'Isola dei Famosi, ho risposto che non era il mio mondo ma che mi sarebbe piaciuto partecipare a Pechino. E che però l'avrei fatto solo con Federica".

Federica Pellegrini e i litigi a Pechino Express

La coppia ha retto a Pechino Express? "Piuttosto bene, ma le nostre belle litigate ce le siamo fatte. Un po' per darci più carica nelle sfide, anche se ho visto in Matteo dei lati competitivi che non conoscevo. In realtà abbiamo lavorato più di squadra. Già lo avevamo fatto, ma un conto è io in vasca e lui fuori, un altro è giocare alla pari, dallo stesso lato della barricata", ha risposto la Pellegrini.

E il rapporto con gli altri concorrenti? "Lo sport ci ha strutturato in un certo modo mentre in un programma come Pechino vale dichiaratamente tutto e per noi è stato difficile accettarlo. È incredibile come le persone che non hanno mai fatto sport a livello agonistico si riconoscano subito. E non è una questione di fisico, ma di disciplina e meritocrazia. Noi sappiamo che se ti alleni più forte degli altri hai qualche chance. E che se non ti alleni non vai da nessuna parte. Contano poco le scorciatoie e le amicizie. Diciamo quindi che qualche scontro verbale, anche acceso, c'è stato", ha ammesso Giunta. "Le scorrettezze sono la cosa che ci ha fatto più incavolare in assoluto", ha assicurato Federica.