Edoardo Franco ha vinto Masterchef 12. 26 anni di Varese, attualmente disoccupato, ha vissuto in Scozia e Germania dove era impiegato come rider per un servizio di delivery ma, a causa di svariate disavventure sul lavoro, ha deciso di licenziarsi per dedicarsi alla sua reale passione, ovvero la cucina. Con il suo look anni Ottanta e la passione per il vintage è stato la rivelazione di questa edizione del cooking show di Sky. Sul podio, protagonisti con Edo della finale di MasterChef 12, Thi Hue Dihn e Antonio “Bubu” Gargiulo.