Chi è Edoardo Franco, vincitore di Masterchef 12: età, fidanzata, curiosità

Un successo sul filo dell’equilibrio

E’ stata una finale al di sotto delle attese, dove anche gli altri due concorrenti - Antonio “Bubu” Gargiulo e Hue Thi - non sono riusciti a esprimersi al meglio. Alla fine ha prevalso Edoardo, ragazzo giramondo per necessità e ora proiettato verso un futuro radioso. “Prima di entrare qua dentro facevo il rider e prendevo pochi euro per ogni consegna - ha affermato - ora mi ritrovo in mano un assegno da centomila euro e la certezza di saper cucinare bene. Un ristorante? Come investimento nel 2023 è rischiosissimo, amo cucinare per passione, lo faccio per le persone con cui sto bene”.

Un futuro tutto da scrivere

Edoardo Franco ha 26 anni, ha frequentato la scuola alberghiera e ha girato molto prima di trovare la definitiva consacrazione; cameriere in Svezia, barman in Germania, poi rider per consegne a domicilio. Dopo un lungo girovagare, è tornato da poco in Italia, senza la fidanzata conosciuta in Svezia: al momento è single. La vittoria di Masterchef è un’affermazione che cambierà la vita di Edoardo Franco, che oltre al premio in denaro avrà la possibilità di pubblicare un suo libro di ricette, e soprattutto potrà accedere al corso di alta formazione presso Alma, la scuola internazionale di cucina italiana, oltre alla partecipazione al Workshop di Masterchef Academy realizzato con Destinazione gusto.