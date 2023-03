Edoardo Franco svela come spenderà i soldi vinti a MasterChef 12

Con la vittoria a MasterChef 12 , Edoardo Franco si è aggiudicato 100.000 euro in gettoni d’oro, la possibilità di pubblicare un libro di ricette grazie alla casa editrice Baldini+Castoldi, l’accesso a un prestigioso corso di alta formazione presso Alma, la Scuola internazionale di cucina italiana, e la partecipazione al Workshop di Masterchef Academy creato in collaborazione con Destination Gusto. “Voglio creare un futuro stabile - ha detto Edo nella conferenza stampa con i giornalisti che si è tenuta dopo la fine del programma - Non voglio più spu****re i soldi anzi, se avete consigli per investirli… Ormai sono diventato adulto, bisogna crescere. Di c***ate ne ho fatte tante, ma la fedina penale è pulita. Tante volte ho fatto soffrire i miei genitori, questo sì”.

Il futuro di Edoardo dopo la vittoria a MasterChef

"Aprire un ristorante con Leonardo? Prima facciamo un po’ di gavetta e poi lo apriamo. Dateci il tempo per imparare a gestire un locale: so fare i piatti, ma gestire un locale è un’altra cosa", ha poi dichiarato Edoardo Franco di MasterChef. E su eventuali progetti in tv ha aggiunto: "Io il mio l’ho fatto: bisogna chiederlo a Sky ed Endemol, ma io lo dico ‘Sono pronto a tutto! Quello che volete farmi fare sono pronto…'. Lanciamolo questo appello. Per adesso non sono arrivate proposte, alla fine ho vinto ieri”.