“Si chiama Eros Junior!” Aurora Ramazzotti sorride sullo spoiler di un follower

MILANO - Ormai la gravidanza della loro figlia è in dirittura d’arrivo: Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker stanno per diventare nonni, ma manca ancora qualche giorno al lieto evento. Nonostante l’attesa, sui social inizia già ad arrivare qualche tentativo di spoiler sul nome del nascituro.

Il sorriso di Aurora

Alle prese con l’ennesima critica mostrata sui suoi social per l’eccessiva esposizione mediatica, Aurora Ramazzotti ha trovato comunque il modo per sorridere pubblicando un commento di un proprio follower. “Ma è vero che ha già partorito…? Si chiama Eros Junior?”. Il tentativo di spoiler sul nome del bambino ha spinto la prossima mamma a una reazione ironica. Ma al momento l’ipotesi della scelta di Eros Junior come nome del nascituro sembra alquanto improbabile.

