Mistero Carolina Crescentini: l'addio a Mare Fuori diventa un giallo. Ma spunta un indizio

Il post della Crescentini

“Grazie Rai Fiction, Picomedia e Rai2 per questa avventura meravigliosa. Grazie Cristiana Farina e Maurizio Careddu per questo personaggio unico. Grazie amici miei per avermi insegnato tanto. Mi mancherete tantissimo. Grazie Carmine Elia, @milluzz e Ivan Silvestrini per esservi fidati di me. Grazie @marita.cast e @stefano_chiappi_management per quel provino. Grazie Napoli per avermi fatto sentire a casa. E grazie pubblico meraviglioso per avermi scaldato il cuore. Ciao Paola, salutami Ancona“. Il cordiale saluto dell’attrice non svela tuttavia i motivi dell’addio.