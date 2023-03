Mengoni in lacrime a 'C'è Posta per Te': "Volevo dire delle cose, non ci riesco"

ROMA - Si chiude con un'inaspettata sorpresa l'ultima puntata stagionale di ' C'è Posta Per Te ', il programma di Maria De Filippi su Canale 5. Il cantautore, vincitore dell'ultima edizione del Festival di Sanremo , non è riusciuto a trattenere l'emozione di fronte alle meravigliose parole di Marta per la figlia Monica e il compagno Marco . Un discorso profondo al quale Mengoni , visibilmente commosso, ha replicato: "Siete la prova che l’unica famiglia che esiste è quella basata sull’amore".

La storia di Monica e Marco

Monica e Marco si sono conosciuti quando lei era adolescente. La storia tra i due finisce dopo pochi anni e Monica conosce un altro ragazzo del quale si innamora e di cui rimane incinta. Il padre però non accetta la bambina e decide di non sostenerla nella gravidanza. Monica torna così decide di tenere la sua bambina e di crescerla da sola a 21 anni. Marco, il primo fidanzato della ragazza, coglie così l'occasione per andare a trovarla e sostenerla in un momento così difficile. Poi la confessione: Marco è sempre stato innamorato di lei, non l'ha mai dimenticata e per lei prova ancora un sentimento forte. Le chiede così di tornare a essere una coppia e di crescere insieme la bambina, come se fossero una vera famiglia. Monica rifiuta e i due si allontanano fino al nuovo, 'fatale', incontro: i due si sposano, crescono Marta e nasce anche una loro bambina. Ora sono una famiglia famiglia felice e inutita tanto che Monica ha chiesto a Maria De Filippi di poter ringraziare pubblicamente la sua meravigliosa famiglia, e di chiedere scusa alla figlia Marta per non essere stata una mamma perfetta. Per loro in studio arriva Marco Mengoni.

Mengoni, che commozione in studio

Il cantautore di Ronciglione è la sorpresa di Marta, sua grandissima fan. Il cantautore entra in studio e corre ad abbracciare la figlia di Monica: "Non so quanto riuscirò a parlare, perché l’amore, quando è così forte mi fa un grande effetto", ammette Mengoni dopo aver pianto a dirotto. Tra gli applausi copiosi del pubblico sottolinea: "L'unico collante della famiglia è l'amore e la vostra vita ne è la dimostrazione più grande. Io nelle mie canzoni parlo spesso di amore perché io credo sia l'unica arma che abbiamo a disposizione nella vita. Mi ero preparato così tanti discorsi ma non riuscirò a farne mezzo. Siete un esempio per molti e un’ispirazione per me, spero di diventare parte di un nucleo così tenace". La serata si conclude con Mengoni che regala alla famiglia i biglietti per un suo concerto e incanta i presenti intonando "Due vite", il brano con il quale ha vinto Sanremo.