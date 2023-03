Heather Parisi e la figlia fidanzata con Ultimo: arriva la bordata clamorosa

Una barriera contro il gossip

La figlia da quasi due anni fa coppia fissa con il cantante Ultimo - il cui vero nome è Nicolò Moriconi - ma Haether Parisi fa finta di non capire la domanda, rimbalzando la curiosità della conduttrice. “È contenta di essere la suocera di Ultimo?”. L’americana per niente turbata dalla domanda risponde: “Di chi??? Non lo so di cosa parli. Abbiamo fatto un patto in famiglia, nessuno parla delle situazioni private. Io non parlo della mia storia, figuriamoci se mi metto a parlare delle cose private di mia figlia. Il gossip è come la puntura di una zanzara: all’inizio è solo un piccolo puntino, poi se ti inizi a grattare la cosa si ingigantisce sempre di più. La gente gode di queste cose, ma il gossip non è una cosa fatta per me”.