Marco Masini, via alla seconda parte del tour

Da domani, venerdì 17 marzo, avrà il via la seconda parte del tour “T’innamorerai di noi – Oltre 30 anni insieme” di MARCO MASINI, che si concluderà con due appuntamenti speciali, il 1° luglio alla Cavea dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di ROMA e il 19 luglio al MusArt Festival in Piazza della Santissima Annunziata a FIRENZE. Due serate imperdibili e ricche di sorprese, con l’anteprima live di due brani inediti (uno a Roma e uno a Firenze), che saranno contenuti nel nuovo progetto discografico attualmente in lavorazione.



Due concerti speciali, che si pongono come perfetta conclusione di “T’innamorerai di noi – Oltre 30 anni insieme”, il tour nato dall’esigenza di Marco di ringraziare il proprio pubblico per questi anni trascorsi innamorati gli uni degli altri, e per incontrare ancora una volta i suoi fan, che l’hanno accompagnato in tutte le fasi e i momenti della sua carriera.



Di seguito tutte le prossime date del tour:

17 marzo 2023 - Grana Padano Theatre, MANTOVA

22 marzo 2023 - Teatro Alessandrino, ALESSANDRIA (SOLD OUT)

23 marzo 2023 - Teatro Galleria, LEGNANO (SOLD OUT)

31 marzo 2023 - Teatro La Fenice, SENIGALLIA

6 aprile 2023 - Teatro Ariston, SANREMO

14 aprile 2023 - Teatro Verdi, MONTECATINI

1° luglio 2023 - Cavea - Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, ROMA

19 luglio 2023 - MusArt Festival - Piazza della Santissima Annunziata, FIRENZE