Caos a Domenica In, Sgarbi: "Quelle nate nel 2000 sono tutte tr**e"

Vittorio Sgarbi al centro di una nuova polemica. Tutto è partito con l'intervista a Domenica In: il critico d'arte è stato invitato da Mara Venier per parlare del suo ruolo di padre. In studio sono intervenute anche Alba ed Eveline, le due figlie che Sgarbi ha avuto da relazioni fugaci. "C'è la mia assistente, che è del 1996, una bella ragazza di nome Paola, che per farmi capire come sono i tempi di oggi mi dice sempre: ‘Quelle del 2000, tutte tr**e'. Tu (rivolgendosi alla figlia Evelina, ndr) sarai del 1999?", ha detto Sgarbi. "No, del 2000", ha risposto la ragazza, che qualche mese fa ha rifiutato la proposta di Alfonso Signorini di prendere parte al Grande Fratello Vip, "Stai attenta allora, eh", ha aggiunto il suo celebre papà.