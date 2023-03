Belve, anticipazioni ultima puntata: chi sono gli ospiti di Francesca Fagnani

Ultimo appuntamento - per questa stagione televisiva - con le interviste pungenti di Francesca Fagnani. Martedì 21 marzo va in onda su Rai Due la quinta e ultima puntata della nuova edizione di Belve. Gli ospiti sono Ornella Vanoni, Claudio Amendola, Claudia Pandolfi. Quest'ultima ha parlato in studio, per la prima volta, della sua storia d'amore con una donna. L'attrice ha infatti ammesso di aver avuto una fidanzata in passato.