Claudio Amendola a Belve: "Sono stato dipendente dalla cocaina" e parla dell'addio a Francesca Neri

Claudio Amendola protagonista dell'ultima puntata della nuova edizione di Belve in onda su Rai Due martedì 21 marzo. L'attore ha parlato con Francesca Fagnani della sua dipendenza dalla cocaina . “Ne sono stato dipendente e ne sono uscito perché c’era qualcosa di importante: i figli. Quando ti rendi conto che ti sei trovato in una situazione in cui dovevi essere lucido e non lo eri. E allora, per fortuna, lo spavento o la responsabilità’ che solo tu puoi avere in quel momento, ti costringono a tornare lucido. E cosi è stato”, ha raccontato Amendola, che ha specificato di esserne uscito da solo, senza alcun aiuto.

Claudio Amendola a Belve parla del divorzio da Francesca Neri

Per la prima volta Claudio Amendola ha parlato della rottura con Francesca Neri, avvenuta qualche mese fa con grande discrezione. “Oggi non c’è dolore. Il dolore c’è stato prima. C’è semmai il dispiacere di non essere stato, di non essere stati, in grado di arrivare sino in fondo”, ha ammesso Amendola che ha poi aggiunto a proposito dei suoi amori: "Sono stato amato più di quanto ho amato io. Ancora ho da imparare in materia". Nel corso dell'intervista Claudio si è commosso parlando dei suoi figli: “La gioia più grande? Quando mia figlia Alessia, nata prematura di 5 mesi e mezzo, ce l’ha fatta”.

Le dichiarazioni di Claudio Amendola a Belve

A proposito della sua gioventù turbolenta, Claudio Amendola ha confidato: “A 19 anni ho fatto una cazzata e sono finito a Regina Coeli. Per un succhio di benzina! Ma è stata una esperienza formativa”. Riguardo alla sua carriera, all'attore è stato chiesto per cosa verrà ricordato: “Per Vacanze di Natale e i Cesaroni”. La Fagnani ha così domandato se ci sia una forma di snobismo nei suoi riguardi: “Secondo me sì. Perché non ho mai fatto salotto, non li riconosco, non so come si chiamano, non vado alle prime”. La conduttrice di Belve ha chiesto ancora: "Insomma lei non fa parte di quello che la De Sio, qui a Belve, ha definito il circoletto”. Chiara la replica: “Il circolone semmai! Che poi varia a seconda delle stagioni, ne ho visti tanti di circoletti…”.