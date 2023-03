Mare Fuori, stasera il finale su Rai Due. C'è una clamorosa novità

Cresce l'attesa per l'ultima puntata finale della terza stagione di ' Mare Fuori ', la serie tv che appassiona spettatori di ogni età. Tutti aspettano di capire cosa sia successo dopo l'incontro tra Carmine Di Salvo , Rosa Ricci e Salvatore Ricci , al termine del quale si sente uno sparo di pistola: chi ha aperto il fuoco? E chi, invece, è stato colpito? Secondo molti sarebbe stato Ciro Ricci a sparare, personaggio morto al termine della prima stagione. Come è possibile? Ci sono diverse immagini pubblicate sui social dall'attore Giacomo Giorgio , che appare nella location della scena finale con in mano una pistola.

Mare Fuori, che attesa

Per saperne di più occorrerà attendere l'uscita della quarta stagione. Ma sono in molti a credere la puntata finale che andrà in onda su Rai2 questa sera, sarà diversa da quella già disponibile su RaiPlay. Si parla di "due minuti aggiuntivi" che chiariranno la dinamica della colluttazione tra Di Salvo, Rosa e Salvatore Ricci. Nessun membro del cast si è sbilanciato sbilanciato in merito ma sembrano essere tanti gli indizi che appoggiano tale teoria.

Finale alternativo?

Diversi fan hanno anche avanzato l'ipotesi di finale alternativo. Ne ha parlato Davide Maggio in una diretta social: il giornalista ha però fugato ogni dubbio sottolineando che l'eventuale finale alternativo non andrà in onda. Il motivo è semplice: le produzioni girano più versioni di una stessa scena ma, alla fine, ne viene scelta solo una.