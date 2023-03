Jerry Calà dopo lo spavento: "In sala operatoria mi chiamavano libidine”

MILANO - Pericolo scampato. Dopo il malore accusato a Napoli, l’infarto e il successivo intervento al cuore, Jerry Calà racconta la sua disavventura in televisione raccontando tutto ad Alberto Matano. L’attore è intervenuto a “La vita in Diretta” cercando di sdrammatizzare l’episodio con la solita ironia. “In sala operatoria erano tutti miei fan - racconta Jerry Calà - mi chiedevano di potermi chiamare libidine, ammazzandosi dalla risate, ma allo stesso tempo mi stavano salvando la vita. Sono stato oprato da un’equipe fantastica, i danni sono stati contenuti. Ma di sicuro è stata una di quelle serate che non dimenticherò mai”.