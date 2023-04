Ilary Blasi scatenata al compleanno di Tommaso Zorzi

MILANO - C’è sempre un buon motivo per fare festa. E questa volta l’occasione è stata il compleanno di Tommaso Zorzi che ha organizzato una grande festa in uno dei locali più trendy di Milano. Ilary Blasi, pronta per l’esordio nella conduzione dell’Isola dei Famosi, era lì, questa volta senza il suo nuovo compagno Bastian.