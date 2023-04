Panico a Domenica In per Massimo Boldi: "Ho perso l'apparecchio!"

Attimi di panico a Domenica In per Massimo Boldi. Nel salotto di Mara Venier il noto attore ha perso l'apparecchio acustico che porta abitualmente. Cipollino, 77 anni, è stato invitato dalla conduttrice Rai insieme a Christian De Sica ed Ezio Greggio per fare una sorpresa a Jerry Calà, che di recente ha rischiato la vita a causa di un infarto. Tra un aneddoto e l'altro sul film Yuppies che vedeva i quattro protagonisti negli anni Ottanta, ad un certo punto Boldi si è alzato in piedi piuttosto preoccupato: "Mara è successo un casino: ho perso l'apparecchio! Non lo trovo più". È successo dopo aver suonato per qualche minuto la batteria insieme all'orchestra della trasmissione.