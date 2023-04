Claudio Amendola a Verissimo parla dell'addio a Francesca Neri: i fan notano un dettaglio

Claudio Amendola è tornato a Verissimo per presentare la sua nuova fiction, Il Patriarca, che andrà prossimamente in onda su Canale 5. Nel corso dell'intervista è stato impossibile non parlare di Francesca Neri: la coppia è scoppiata qualche mese fa dopo venticinque anni insieme e un figlio ormai grande, Rocco. "Sono veramente grato a tutto il mondo dei media, della stampa, si sono comportati tutti in maniera esemplare verso di me. - ha esordito l'attore nel salotto di Silvia Toffanin - Non c'è stato nessun tipo di sciacallaggio ma solo un grandissimo rispetto per me e Francesca. Questo, credo, sia dipeso da quanto ci siamo rispettati io e lei per 25 anni".