Grignani rivela: “Ecco chi sono le ragazze che hanno ispirato due miei canzoni”

Su Rai Radio 1, durante il progamma I Lunatici, Gianluca Grignani ha svelato alcuni retroscena su due delle sue canzoni più celebri, ovvero ' La mia storia tra le dita' e ' Una donna così .' "Le ragazze che hanno ispirato questi pezzi sono esistite davvero. - ha raccontato il cantautore milanese - Una è la donna che più ho amato nella mia vita, aveva sedici anni, li avevo anche io. La ragazza che ha ispirato 'Una donna così' invece era omosessuale. Lo hanno saputo che hanno ispirato questi pezzi. Come è andata a finire? Son cose che non si possono dire...". Oggi Grignani è single dopo la fine del lungo matrimonio con Francesca Dall'Olio , dalla quale ha avuto quattro figli.

Grignani e il Festival di Sanremo 2023

Sulla recente partecipazione al Festival di Sanremo Gianluca Grignani ha fatto sapere: "La canzone 'Quando ti manca il fiato' è una canzone che era lì da tanti anni, che si è trasformata. È nato tutto quando mio padre mi chiamò e mi chiese se il giorno della sua morte sarei andato al suo funerale. È un pezzo che cerca di essere un mantra, una preghiera. Quella telefonata è esistita davvero, non sarei mai riuscito a inventarmela. Il rapporto con mio papà? Risoluto, quella canzone dice tutto, è difficile dire di più, il rapporto che avevo con mio padre è il rapporto che hanno molti figli con i padri. L'Ariston? Sempre emozionante, andare a Sanremo non finisce mai di stupirmi, ho imparato nel mio lavoro ad essere abbastanza pronto, Sanremo evolve, non sei mai pronto a tutto".

Grignani e le amicizie nel mondo della musica

Sulle amicizie nel mondo della musica Gianluca Grignani ha rivelato: "Io sono un po' visionario, così mi definiva Lucio Dalla. E anche lui lo era. Amicizie nel mondo della musica? Lucio è stato uno dei pochi amici che ho avuto in questo ambiente. Uno dei pochi artisti italiani che ascolto con attenzione e venerazione. Non ascolto molto musica italiana".