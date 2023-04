Fazio, gaffe in diretta sull’inno della Roma: Brignano risponde con uno sfottò

ROMA - Ospite della punta del 2 aprile di "Che tempo che fa", programma in onda su Rai 3 e condotto da Fabio Fazio, è stato Enrico Brignano, comico, attore, doppiatore e tifosissimo della Lazio che però, a sorpresa, è stato accolto in studio sulle note di "Grazie Roma", inno rappresentativo della tifoseria giallorossa. Uno scherzo che Brignano ha preso a ridere, rispondendo però così: "Questa musica sotto... Te sei sbagliato. Pensavi fossi Amendola?" Poi ha aggiunto: "Grazie Roma? Grazie al c... Roma è la città, ma io faccio parte di un club che c'era prima della Roma, dal 1900, 1 gennaio...". Sbagliando clamorosamente.