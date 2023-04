Eros Ramazzotti ferma il concerto per il malore di una fan, poi attacca i soccorsi: “Poteva morire, ca**o”

Disavventura a Roma, durante l'ultimo concerto di Eros Ramazzotti al Palazzetto dello Sport. Il cantante ha fermato il suo show quando si è accorto che una signora nel parterre si è sentita male. Con il microfono l'ex marito di Michelle Hunziker ha chiamato i soccorsi per aiutare la donna. Subito dopo l'artista è sbottato: “Siete arrivati dieci minuti dopo. Era già morta. Ca**o, siete in 18, ma che fate?”.

Eros Ramazzotti sbotta contro i soccorsi durante il suo concerto a Roma

Eros Ramazzotti ha poi chiesto alla donna aggiornamenti e quando la fan si è ripresa il cantautore è sceso dal palco, l'ha raggiunta ed abbracciata. “Ma tu mi puoi stare qui in mezzo? Come stai?”, ha detto invitandola a sedersi. “Sto bene, grazie. Sono stata troppe ore in piedi”, ha risposto la signora. Dopo un grande applauso Eros ha ripreso il suo concerto, al quale erano presenti anche Francesco Totti con Noemi Bocchi e i figli Cristian e Chanel.