Massimo Giletti, sospeso Non è l’Arena: c’è una clamorosa indiscrezione

Correva l'anno 2017 quando il famoso programma "Non è l'Arena" cambiò "squadra", passando dalla Rai a quella di La7. Da quel momento in poi le voci di un possibile ritorno alla tv di Stato di Massimo Giletti si sono fatte sempre più insistenti e ora possono diventare realtà. Nelle ultime ore infatti, l'emittente ha deciso di sospendere il noto programma televisivo, ringraziando il conduttore per gli anni svolti con passione e dedizione.