L'ex Suor Cristina e la scelta sorprendente sul bikini prima dell'Isola dei Famosi

ROMA - Cristina Scuccia è pronta a tornare in televisione. L' ex suora , nonostante abbia paura dell'acqua come ha confessato di recente al 'Corriere della Sera', si vuole rimettere in gioco e riparte dall'Isola dei Famosi. "Vengo da una vita diversa e avevo molti dubbi. Poi mia madre mi ha aiutata, ricordandomi che potrei essere in ogni contesto, ma io rimango sempre io, con i miei valori. Anche le suore dicevano: non bisogna fare ma essere", sottolinea la Scuccia .

"Non mi manca nulla del mio passato"

L'ex suora afferma con decisione di non avere rimpianti sul suo passato, che sembra non mancarle: "Nulla, a parte l’abito. Io sono sempre io, pregna di quei valori a cui sono stata allenata sin da piccola... Della vita di prima mi manca la routine. Ancora oggi, ogni tanto guardo l’orologio e penso: ora le suore stanno pregando, adesso mangiando... come se fosse uno strano fuso orario".

"Io in bikini? Ho i miei tempi..."

Sulla decisione di indossare o meno il bikini, Cristina Scuccia glissa così: "Non mi metteva a mio agio: voglio rispettare i miei tempi e anche quelli di chi mi ha conosciuta in un modo diverso. Io ho metabolizzato il mio cambiamento: arriva dopo un percorso di anni. Ma non tutti si sono abituati, potrebbero pensare che sia impazzita. Non volevo urtare le sensibilità». L'ex suora indosserà, almeno all'inizio dell'avventura in Honduras, dei pantaloncini.

Scuccia: "L'amore? Imprevedibile"

Cristina Scuccia spera di svolgere un ruolo costruttivo nella sua avventura all'Isola dei Famosi: ovvero essere un punto di riferimento per i naufraghi. Capitolo amore: Cristina troverà la sua anima proprio nell'Isola? "Per accogliere qualcuno devi essere ben centrato. Poi l’amore è imprevedibile: non sai mai dove si nasconde...", è la chiosa dell'ex suora.