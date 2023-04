Mara Maionchi e il cazzotto per Gianna Nannini: "Parolacce a X Factor? Ecco perché"

Un furioso faccia a faccia con Gianna Nannini, le parolacce, gli inizi a X Factor. Mara Maionchi si racconta senza censure, partendo da un episodio curioso che l'ha vista arrivare allo scontro con la Nannini. "Era un vulcano, una voce incredibile. Una volta facemmo una litigata furiosa, tirai un cazzotto sul tavolo". La Maionchi si descrive come una "che non le manda a dire, anche se cinque minuti dopo mi passa. In famiglia mi cazziano perché dico parolacce, ma che ci posso fare se perdo la pazienza? E qualche volta i cantanti te la fanno perdere".