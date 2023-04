Elisabetta Gregoraci e il nuovo fidanzato, Mara Venier sbotta: "Ora mi fai Santa Maria Goretti..."

Elisabetta Gregoraci è tornata in tv per un'intervista a Domenica In con Mara Venier. Nel corso dell'ospitata la soubrette calabrese ha parlato a lungo della scomparsa della madre Melina, avvenuta anni fa a causa di un tumore al seno, e del matrimonio finito con Flavio Briatore. Nonostante il divorzio i due sono ancora molto vicini per il bene del figlio Nathan Falco, nato tredici anni fa.

In che rapporti sono oggi Elisabetta Gregoraci e Briatore "Flavio è un bravissimo papà, molto legato a Nathan. Io sono più severa", ha fatto sapere Elisabetta Gregoraci a Domenica In. "Cosa è per me oggi Flavio? Lui è la mia famiglia, noi trascorriamo un sacco di tempo insieme, è il papà di mio figlio, lo conosco da più di venti anni. Ovviamente abbiamo delle giornate in cui non lo sopporto, ci mandiamo a quel paese, siamo in disaccordo ma in genere viviamo molto in armonia", ha aggiunto.

Elisabetta Gregoraci ha un nuovo fidanzato "Ma un rapporto del genere non ti crea problemi nel ricrearti una vita?", ha dunque chiesto Mara Venier. "Sì - ha ammesso la Gregoraci - non è facile per una persona che vive accanto a me ma se è intelligente lo capisce. Risposarmi in futuro e avere un altro figlio? Risposarmi no, mi sarebbe piaciuto avere una bambina ma inizio ad avere anche io i miei anni". A questo punto zia Mara ha provato ad indagare su Giulio Fratini, il nuovo fidanzato di Elisabetta, lanciando una frecciatina: "Ma tu un moroso ce l'hai...ho visto foto a Parigi, a Dubai, adesso mi fa Santa Maria Goretti...". "Ma io non ho detto niente, ma perchè dici questo? Non mi hai fatto domande", ha replicato ridendo EliGreg, che però ha preferito non fornire ulteriori dettagli su questa love story, vissuta da mesi nel massimo riserbo.

Chi è il nuovo fidanzato di Elisabetta Gregoraci 12 anni più giovane di Elisabetta Gregoraci, Giulio Fratini è un manager, figlio del famoso Sandro Fratini. Quest'ultimo è uno degli imprenditori più importanti di Firenze mentre il nonno ha fondato il noto brand Rifle. Giulio è un appassionato di orologi di lusso: la sua collezione supera i duemila pezzi per un valore intorno ai due milioni di euro. In passato ha amato altre due soubrette: Raffaella Fico e Roberta Morise. È laureato al Politecnico di Milano in ingegneria gestionale e in Finanza e servizi di gestione finanziaria, ha perfezionato gli studi presso il King’s College di Londra, prima di ricoprire un ruolo di vertice nell’azienda di famiglia che si occupa di hotel di lusso, abbigliamento e bioenergia.

