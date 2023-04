La Gialappa's Band conferma, uno lascia il trio: "Non si diverte più"

La Gialappa's Band annuncia il ritorno in tv e un addio . A maggio partirà il nuovo programma "Gialappashow ", che sarà condotto da Marco Santin e Giorgio Gherarducci. Non ci sarà Carlo Taranto , già assente sugli show che andavano in onda da tempo su Twitch. "Ci mancherà molto, soprattutto quando dovremo mandare la pubblicità", hanno dichiarato Santin e Gherarducci. Fu Carlo Taranto, infatti, a lanciare il tormentone: "Chi cambia canale è un burfaldino".

"Non aveva più voglia"

La scelta di lasciare la Gialappa's non dipende da screzi o litigi: "È già da qualche anno che non ha più molta voglia di lavorare. Dietro questa scelta non c’è un litigio o altro. Semplicemente non ne ha voglia. Abbiamo provato a coinvolgerlo ma è stato netto. A me spiace soprattutto per lui, perché alla fine quando si convince a tornare poi si diverte parecchio. Per lui la fatica era superiore al divertimento". Presente, invece, il Mago Forest, la spalla ideale: "Ci sarà lui e una manica di idioti che gli ruota attorno".