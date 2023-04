Sonia Bruganelli: "Tutta la verità su Bonolis" e poi parla della figlia malata

Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis non si sono lasciati: la coppia ha smentito a Verissimo, una volta per tutte, i gossip sul loro presunto divorzio. "Tu, conoscendoci, ci vedi mano nella mano, che annunciamo la separazione?", ha chiesto l'opinionista del Gf Vip a Silvia Toffanin . "Fantascienza televisiva", ha replicato la giornalista. La Bruganelli ha dunque aggiunto: "Quando ho letto la notizia ho avuto una reazione di stupore, ci sono rimasta anche un po' cosi, mi sono detta perchè? Siamo una coppia forte , stiamo insieme da 25, 26 anni, lavoriamo insieme. La prima cosa è stata quella di dimostrare che non ne sapevamo assolutamente niente, la cosa più importante è quella di sottolineare che qualsiasi sia la dinamica ci deve essere la volontà di comunicazione. Bisognerebbe fare un po' di attenzione prima di buttare nel calderone delle notizie certe cose, specialmente perché ci sono dei figli, bisogna avere comunque una coscienza anche se siamo personaggi pubblici".

Sonia Bruganelli e Bonolis stanno ancora insieme

Sonia Bruganelli ha quindi ribadito che il suo matrimonio con Paolo Bonolis non ha alcun tipo di problema. La coppia è tornata a lavorare insieme: in questo periodo sta preparando la nuova edizione di Ciao Darwin, che tornerà in tv il prossimo autunno. "Perche è nato questo gossip? Non lo so, forse dal fatto che sono due anni che dico che vado a vivere per conto mio ma ancora non è pronta casa. Forse perché era finito il Grande Fratello e servivano notizia...sono nati tanti gossip negli anni ma non mi pongo più il problema". Nel bel mezzo dell'intervista a Verissimo è arrivato anche Bonolis, che si è limitato a dichiarare: "Non devo aggiungere niente".

Come sta la figlia malata di Bonolis e Sonia Bruganelli

A Verissimo Sonia Bruganelli non ha solo smentito le voci di separazione ma ha parlato a lungo pure dei tre figli avuti da Paolo Bonolis: Silvia, Davide e Adele. La primogenita è nata con una cardiopatia grave ed è stata operata subito dopo il parto. A causa di un’ipossia sopravvenuta a sette giorni dall’intervento, Silvia ha riportato dei danni permanenti alle sue capacità motorie. "È felice e serena fa tutto quello che può fare nei limiti della sua indipendenza. Ho la fortuna di avere la super tata Denise, che è con noi da sempre, è come una seconda mamma. Vive la sua vita e la difende ed è in grado di dirci esattamente quello che vuole per lei e per le persone attorno a lei", ha spiegato Sonia.

Cosa fanno i tre figli di Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli

Silvia Bonolis oggi ha venti anni e ha deciso di darsi da fare nella SDL, l’agenzia di casting che la madre Sonia Bruganelli ha aperto nel 2005. Il secondogenito Davide, classe 2004, è un calciatore della Triestina mentre Adele, 14 anni, è una grande appassionata di teatro. Dall'ex moglie, la psicologa americana Diane Zoeller, Bonolis ha avuto negli anni Ottanta Stefano e Martina, che vivono negli Stati Uniti e hanno reso Paolino nonno di due nipotini.