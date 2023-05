Stramare contro Giunta: urla e polemiche a Pechino Express. E la Pellegrini scoppia a piangere

Tensione alle stelle a Pechino Express tra i Novelli Sposi e le Mediterranee. Durante la semifinale Federica Pellegrini è stata protagonista di un brutto incidente che ha acceso gli animi. La Divina, scendendo da una pedana mobile sistemata sopra dei binari, ha messo male il piede storcendosi la caviglia. Il marito Matteo Giunta era pronto a fermarsi ma l'ex nuotatrice, piuttosto adirata, l'ha invitato a non mollare in quel momento, praticamente ad un passo dalla finale. L'allenatore si è così dato da fare per aiutarla arrabbiandosi con i locali ingaggiati dalla produzione del programma che non erano lì nel momento in cui Federica aveva più bisogno di aiuto. E quando Giunta ha alzato la voce Carolina Stramare delle Mediterranee non ha particolarmente gradito...