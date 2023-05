Damiano dei Maneskin, attacchi pesanti per il look e i tatuaggi: pubblica tutto

ROMA - Impazzano le polemiche contro Damiano David. Il frontman dei Maneskin è stato pesantemente attaccato sui social per il suo nuovo look e i suoi nuovi tatuaggi, in particolare gli ultimi fatti in Danimarca. Si tratta di tre silhouette femminili in stile manga, una è una coniglietta, un'altra è una topina e una fata, famose protagoniste di alcuni hentaii giapponesi, ovvero la versione "hot" dei classici manga. Una scelta che, però, non è piaciuta a molti utenti online: la reazione di Damiano non si è fatta però attendere.