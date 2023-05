Emma Marrone, il gesto e la dedica alla bambina commuove il web

Non è passata inosservata la presenza di Emma Marrone al concerto che Tananai ha tenuto al Forum di Assago di Milano. La cantante salentina era tra il pubblico, in prima fila. Per quasi tutta la durata dello show ha tenuto sulle spalle una bambina. Successivamente l'ex vincitrice di Amici ha dedicato alla ragazzina un post su Instagram che ha fatto il pieno di like e commosso i tanti follower che la seguono.

Emma Marrone e la bambina al concerto di Tananai

"Ciao Bambina stupenda, Tìti ho tenuta sulle mie spalle al concerto. Ti ho tenuta sulle mie spalle come se fossi mia figlia.

E ho anche pensato in uno sprazzo di follia.. e se fossi stata davvero mia figlia? Bhe ti avrei detto tante cose. Tipo.. hai visto che bella la musica? - ha scritto Emma Marrone su Instagram - Hai visto quante persone cantano contemporaneamente la stessa canzone? La senti la pace in mezzo al caos? Perché io la sento. Io sento sempre la pace dove c'è la musica. Cresci bene piccola bambina. Non scordare l'emozione di stasera. Ricordati le sensazioni. Conservale nel tuo cuore puro. La musica é per tutti ed è di tutti. Amala e basta. Le chiacchiere stanno a zero. Restano solo le emozioni. È stato bello tenerti sulle mie spalle. Un po' come tenere il futuro".

Emma Marrone e la bambina: le reazioni dei Vip

Il post di Emma Marrone ha commosso tutti, tra cui molti Vip come Chiara Ferragni che ha lasciato un cuore all'artista pugliese. Dolci emoticon pure da parte di Samuele Bersani, Giulio Golia, Marcello Sacchetta, Pamela Petrarolo, Irene Ferri. "Tu sei un essere speciale e noi ti amiamo per la tua anima candida e luminosa", ha evidenziato Patrizia Pellegrino.

La vita privata di Emma Marrone

Emma Marrone è single da tempo, in passato non ha esitato a definirsi "sfortunata in amore". La 38enne è stata legata a Stefano De Martino, Marco Bocci, Fabio Borriello (fratello del più noto Marco).