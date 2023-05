Eurovision 2023, quando tocca a Mengoni? La scaletta della seconda serata

Martedì 9 maggio è ufficialmente iniziato l'Eurovision Song Contest 2023. L’Ucraina, vincitrice della scorsa edizione, avrebbe dovuto ospitare la competizione ma a causa della guerra il testimone è passato nelle mani del Regno Unito, che ha deciso di organizzare alla Liverpool Arena. A rappresentare l'Italia c'è, per la seconda volta, Marco Mengoni dopo la vittoria all'ultimo Festival di Sanremo. L'ex concorrente di X Factor non ha cantato però alla prima puntata della manifestazione e non sarà presente neppure alla seconda serata in programma giovedì 11 maggio.

Eurovision 2023: ecco quando canta Marco Mengoni

Marco Mengoni si esibirà all'Eurovision Song Contest direttamente nella finale del 13 maggio. L'artista non sarà presente in nessuna delle due semifinali del festival europeo. L'Italia rientra insieme a Francia, Germania, Spagna, Regno Unito tra i Big Five, ovvero le cinque nazioni che per prime hanno sostenuto economicamente l’Unione europea di radiodiffusione e che tuttora contribuiscono maggiormente all'evento. Quest’anno ai Big Five si aggiunge l’Ucraina che, in qualità di vincitrice del 2022, rientra di diritto tra i finalisti e salirà sul palco nella serata conclusiva. Anche quest’anno la Russia non prenderà parte alla kermesse, a causa del conflitto ancora in corso.

Marco Mengoni all'Eurovision 2023, la sua canzone modificata

Marco Mengoni canterà all'Eurovision 2023 una versione ridotta e riarrangiata di 'Due vite'. Per adattarsi al regolamento, che prevede che le canzoni in gara non superino i tre minuti, il testo ha subito dei tagli. La versione originale della canzone prevedeva una durata di 3.45 minuti, e per l'occasione, Mengoni ha deciso di abbreviare il primo ritornello, oltre agli hook del brano e parte della prima strofa.