Fabrizio Frizzi, il commovente ricordo della moglie con la figlia Stella

Carlotta Mantovan ha pubblicato sui social una foto che ha commosso il web. L'ex compagna di Fabrizio Frizzi ha festeggiato i dieci anni della figlia Stella esaudendo un suo desiderio. Sui social ha pubblicato le foto della bambina, vestita con un abito da fiaba, mentre balla con lo Sceriffo Woody, il protagonista di Toy Story a cui il padre prestò per anni la sua voce.

"Come se ballasse con suo padre"

"Te l'avevamo promesso", ha scritto la giornalista. Un post che ha ricevuto numerosi commenti: "Come se ballasse con il suo papà", hanno scritto in molti. "Quanta dolcezza mista a malinconia in questo scatto" hanno aggiunto altri utenti.