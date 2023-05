Eurovision 2023 finale: segui la diretta LIVE

Aggiorna

Tutto pronto per la finale dell'Eurovision Song Contest 2023, con protagonista Marco Mengoni, scelto come rappresentante per l'Italia dopo la vittoria a Sanremo 2023. I finalisti in totale sono 26, ai Big Five (Italia, Spagna, Francia, Germania, Regno Unito) e all'Ucraina, si aggiungono i 20 cantanti selezionati durante le semifinali. Ovvero: Albania, Cipro, Estonia, Belgio, Austria, Lituania, Polonia, Australia, Armenia, Slovenia, Croazia, Moldavia, Svizzera, Finlandia, Repubblica Ceca, Israele, Portogallo, Serbia, Norvegia. Eurovision 2023, organizzato a Liverpool, è condotto da Hannah Waddingham, Alesha Dixon e Julia Sanina. Il commento in italiano è affidato a Gabriele Corsi e Mara Maionchi. Tra gli artisti che presenzieranno alla finale in qualità di ospiti c'è Mahmood, primo ospite italiano nella storia del contest. Il cantante aveva partecipato alla gara nel 2019 con Soldi (classificandosi al secondo posto) e nel 2022 con Brividi (al sesto posto). Canterà il brano Imagine, l'inno di pace di John Lennon.

20:34 Mengoni ha vinto il Composer Award all'Eurovision 2023: che premio è A pochi minuti dall’avvio della finale dell’Eurovision Song Contest 2023, si è svolta alla Liverpool Arena la cerimonia di consegna del Marcel Bezençon Awards, i premi collaterali artistici della competizione. Marco Mengoni, insieme a Davide Petrella, si è aggiudicato il Composer Awards, ovvero il brano per la miglior musica, assegnato dai compositori dei brani in concorso nella finale. Si tratta del secondo riconoscimento per l’Italia dopo quello del 2019 di Mahmood per Soldi. 20:15 Finale Eurovision 2023: quando canta Marco Mengoni, a che ora L'esibizione di Marco Mengoni alla finale dell'Eurovision 2023 è l'undicesima in scaletta. Considerando che lo spettacolo comincia alle 20.40, il vincitore del Festival di Sanremo dovrebbe entrare in scena dopo 40 minuti dall'inizio della serata. Dovrebbe quindi salire sul palco alle 21.20. È però un orario indicativo ed è dunque consigliabile sintonizzarsi qualche minuto prima di quell'ora, consapevoli che l'artista potrebbe entrare in scena anche dopo le 21.20.

20:10 Eurovision 2023: la scaletta della finale Ecco la scaletta ufficiale della finale dell'Eurovision Song Contest con i cantanti in ordine di uscita: - Austria: Teya & Salena - Who The Hell Is Edgar?

- Portogallo: Mimicat - Ai Coracao

- Svizzera: Remo Forrer - Watergun

- Polonia: Blanka - Solo

- Serbia: Luke Black - Samo Mi Se Spava

- Francia: La Zarra - Évidemment

- Cipro: Andrew Lambrou - Break A Broken Heart

- Spagna: Blanca Paloma - Eaea

- Svezia: Loreen - Tattoo

- Albania: Albina & Familja Kelmendi - Duje

- Italia: Marco Mengoni - Due Vite

- Estonia: Alika - Bridges

- Finlandia: Kaarija - Cha Cha Cha

- Repubblica Ceca: Vesna - My Sister's Crown

- Australia: Voyager - Promise

- Belgio: Gustaph - Because Of You

- Armenia: Brunette - Future Lover

- Moldavia: Pasha Parfeni - Soarele si Luna

- Ucraina: Tvorchi - Heart of Steel

- Norvegia: Alessandra - Queen of Kings

- Germania: Lord of the Lost - Blood & Glitter

- Lituania: Monika Linkyte - Stay

- Israele: Noa Kirel - Unicorn

- Slovenia: Joker Out - Carpe Diem

- Croazia: Let 3 - Mama SC!

- Regno Unito: Mae Muller - I Wrote A Song 20:00 Eurovision 2023: perché si tiene a Liverpool L’Ucraina, vincitrice della scorsa edizione, avrebbe dovuto ospitare l'Eurovision 2023 ma a causa della guerra il testimone è passato nelle mani del Regno Unito, che ha deciso di organizzare la competizione alla Liverpool Arena. Perché è stata scelta proprio questa città? Come spiega il comitato organizzatore, il merito della città britannica è quello di aver dato i natali ai Beatles e ad altre band iconiche della scena degli anni ’80 e ’90. LIVERPOOL

