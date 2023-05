"Ti piacciono le donne?", la risposta di Cristina Scuccia a L'Isola dei Famosi

Ancora confidenze dell'ex suor Cristina Scuccia a L'Isola dei Famosi 2023. Di recente la naufraga ha risposto ad alcune domande di Marco Mazzoli. "Io a un certo punto pensavo che ti piacessero le donne... e non ci sarebbe niente di male", ha affermato lo speaker radiofonico. Non è tardata ad arrivare la replica della Scuccia: "Nel caso, non ci sarebbe niente di male. Anche perché sono in una fase della vita in cui di etichette non ne voglio, siccome ne ho già avuta una bella grossa... Ora però sono libera e felice".