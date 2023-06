Lite Timperi-Ippoliti: perché c'entrano Bonolis e Sonia, cosa è emerso

Continua a far chiacchierare la lite tra Gianni Ippoliti e Tiberio Timperi, avvenuta in diretta a Unomattina in Famiglia. Durante la sua consueta rassegna stampa il giornalista ha deciso di abbandonare lo studio in seguito ad alcune espressioni di insofferenza da parte del conduttore Rai. Se quest'ultimo ha preferito, per il momento, non rilasciare alcuna dichiarazione a riguardo, diversa è stata la posizione di Ippoliti, che ha voluto dare una propria versione dei fatti, lamentandosi ovviamente del comportamento di Timperi.