Carmen Electra: "OnlyFans è il futuro" e svela quali sono le foto più richieste

Carmen Electra su OnlyFans: le parole dell'attrice e modella

"Sono il capo di me stessa. Possiedo tutte le foto. Sempre più persone saranno coinvolte in tutto questo, OnlyFans è il futuro" - ha detto in un'intervista rilasciata a Bustle Carmen Electra (che in passato è stata sposata con l'ex giocatore di basket Dennis Rodman)- OnlyFans si adatta perfettamente alle mie esigenze, sono il direttore creativo dei miei scatti, nel tempo libero. E poi mi piace entrare in contatto con i fan: loro adorano i miei piedi! È così divertente!".

Cos'è OnlyFans, come funziona e come abbonarsi

OnlyFans è una piattaforma in cui i "creator" pubblicano messaggi, foto, video e più in generale contenuti esclusivi per i fan in cambio del pagamento di un abbonamento mensile. Il settore che funziona di più è quello dei contenuti legati al sesso: video espliciti e foto di nudo scattate ad hoc in base alle richieste degli utenti.