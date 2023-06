È morto l'attore Francesco Nuti: aveva 68 anni

Il mondo del cinema italiano è in lutto per la scomparsa all'età di 68 anni di Francesco Nuti . L'attore toscano si è spento a Roma nella giornata di oggi ma dal 2006 la sua vita era diventata un vero e proprio calvario . A causa di un incidente domestico fu infatti ricoverato al Policlinico Umberto I per quattro mesi e, nonostante la lenta ripresa, i danni rimasero permanenti. Nuti ha perso progressivamente l'uso della parola ed è poi stato costretto sulla sedia a rotelle.

Nuti, l'esordio e il successo

L’esordio al cinema avviene con il film 'Ad ovest di Paperino'. Poi si sussegue un successo dopo l'altro con 'Madonna che silenzio c'è stasera', 'Son contento e Io', 'Chiara e lo Scuro' con cui vince un David di Donatello e un Nastro d'Argento, e ancora 'Willy Signori e vengo da lontano' e 'Caruso Pascoski (di padre polacco)'. Nuti ha partecipato anche al Festival di Sanremo con la canzone 'Sarà per te'.

Nuti, il cordoglio della Fiorentina

A Nuti, tifoso della Fiorentina, ha decicato un messaggio il club viola: "Tutta la Fiorentina si stringe in un abbraccio alla famiglia Nuti per la scomparsa di Francesco. Francesco Nuti, artista poliedrico e tifoso viola ha rappresentato orgogliosamente Firenze e la toscanità e sarà per sempre ricordato per la sua simpatia e il suo straordinario talento. Il Club viola si stringe, commosso, nel ricordo del grande artista".