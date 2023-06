Francesco Valdiserri, oggi a Roma un concerto per lui (e con lui, in qualche modo)

Un concerto per Francesco Valdiserri. Un concerto in cui, a suo modo, ci sarà anche lui. Nel giorno in cui iniziano gli esami di maturità, alle 18.30 a Roma, a piazza Sempione, sarà ricordato il diciottenne ucciso lo scorso ottobre mentre camminava su via Cristoforo Colombo. Figlio dei giornalisti Paola Di Caro e Luca Valdiserri, fratello della dolcissima Daria, oggi sarà ricordato, lui che tra le altre cose era un musicista, con un live pieno di artisti emergenti. E' stato suo padre, su Twitter, a svelare tutti i partecipanti: ci saranno i giovanissimi (15-16 anni) del Nice Jazz Quintet, ci saranno i Sutura e i Cosmonauti Borghesi. E, ancora: i Neue e, naturalmente, gli Origami Smiles, la band di cui Francesco era il cantante: "Ci mancherai - le parole di Luca Valdiserri - ma ci sarai". Poco ma sicuro.