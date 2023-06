"Temptation Island, Manu e Isabella: tutto falso, lui è stato costretto a..."

Temptation Island con Filippo Bisciglia è tornato in tv dopo un anno di pausa. La prima puntata è partita con il botto: è stata seguita da oltre tre milioni e mezzo di telespettatori (26.14% di share). Tra i protagonisti della nuova edizione Manu e Isabella, che hanno attirato l'attenzione del pubblico con la loro storia dove le differenze sociali e il denaro sembrano essere un grosso problema. "Ci sono stati mesi in cui rimanevo senza un euro per cinque o sei giorni, perché mi sentivo di doverle dare tutto quello che avevo. Io non contavo più niente, era tutto per lei. E ancora oggi è così", ha raccontato il ragazzo davanti alle telecamere.