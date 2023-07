Laura Pausini a Venezia, è polemica: "Intonaci caduti per il volume troppo alto"

Polemiche per i tre concerti che Laura Pausini ha tenuto a Venezia dal 30 giugno al 2 luglio. In attesa del tour mondiale che partirà a dicembre, la cantante ha organizzato alcune date anteprima in Italia, per deliziare così tutti i suoi fan. Durante le tappe veneziane l'artista ha dovuto fare i conti con il maltempo, che non ha però fermato in alcun modo il suo show. "La mia prima volta a Venezia. Siamo stati battezzati da una pioggia ancora più forte di quella di San Siro. Ma è stato davvero unico", ha dichiarato. Diversi, però, hanno avuto qualcosa da ridire sulla logistica in Piazza San Marco, dove si è tenuto l'evento.