Temptation Island, Gabriela e Giuseppe fingono? La nuova segnalazione social

Nella fresca edizione di Temptation Island, Gabriela e Giuseppe sono senza dubbio due dei partecipanti più discussi. Durante la seconda puntata del programma condotto da Filippo Bisciglia, lei è finita tra i trending topic di Twitter per via delle sue offese in dialetto napoletano. Adesso, una nuova voce non confermata, sembra riguardare proprio questa coppia. I pettegolezzi sulla loro relazione continuano a diffondersi e ora è Alessandro Rosica, noto come "l'investigatore social", a rivelare un nuovo dettaglio dietro le quinte.