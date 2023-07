Palinsesti Mediaset, cosa succede a Belen, Ilary Blasi e Barbara D'Urso

ROMA - C'è aria di cambiamento nei palinsesti Mediaset , come spiegato da Pier Silvio Berlusconi nel giorno della loro presentazione. Ad esempio Canale 5 trasmetterà in esclusiva, nella nuova stagione, uno speciale televisivo tratto dallo spettacolo teatrale di Checco Zalone, Amore + Iva: “Per noi è un grandissimo piacere e onore, siamo felici”, ha commentato il figlio del Cavaliere. Lo show dovrebbe andare in onda tra ottobre e novembre. Sulla stessa rete arrivano poi due nuovi impegni televisivi per Gerry Scotti: il primo è la conduzione di ‘Io Canto Generation’, versione evoluta di ‘Io Canto’. Inoltre sarà poi al timone di una nuova edizione de ‘La Ruota della fortuna’, prevista tra autunno e primavera. “Un bellissimo ritorno”, ha commentato Pier Silvio Berlusconi. Per il presentatore, “un onore e un privilegio”. E un modo per celebrare i 100 anni della nascita di Mike Bongiorno, a maggio.

Futuro di Ilary Blasi

Maria De Filippi continuerà a presidiare la rete ammiraglia con Tu sì que vales, dove arriva in giuria Luciana Littizzetto (ed esce Belen Rodriguez), C'è posta per te, Amici e la novità Temptation Island che avrà un'edizione Winter, dopo Natale. Sul fronte reality, è circolata l'ipotesi che Ilary Blasi possa restare fuori dalla nuova stagione: "Siamo soddisfatti dell'ultima edizione dell'Isola dei famosi che ha condotto - precisa Pier Silvio - ma nell'incastro dei programmi L'Isola potrebbe slittare". Mentre, messa da parte la deriva trash, Il Grande Fratello tornerà alle origini, puntando sulle storie dei concorrenti. "I reality - ribadisce - non mi fanno impazzire, ma non possiamo far finta che non siano oggi un pezzo di tv che piace al pubblico. Bisogna però stare attenti a non eccedere. Alfonso Signorini ha una bella responsabilità".

Questione Barbara d'Urso

Myrta Merlino sostituirà Barbara d'Urso a 'Pomeriggio5': "L'idea era quella di avere un programma che puntasse di più sul giornalismo, sulla cronaca, sull'attualità, ci è sembrato giusto cambiare a inizio stagione. È un'evoluzione che portiamo avanti. Ringrazio personalmente Barbara d'Urso per il grandissimo lavoro fatto, per la professionalità e l’impegno. Non ci sono retroscena. Lei ci ha chiesto un rinnovo di contratto con una garanzia su un prime time da condurre una volta all'anno per almeno due anni. Noi oggi queste garanzie, per questioni economiche, non le diamo più. Ha un contratto fino a dicembre, le auguro tutte le fortune, se c'è un progetto che ci convince non è detto che non si possa continuare a lavorare insieme. Un po' di discontinuità dopo tanti anni può fare bene anche a una grande professionista come lei". La produzione del programma, ha poi annunciato, si sposterà da Milano a Roma.

Altri programmi

Enrico Papi sarà invece uno dei protagonisti della nuova stagione di Italia1. Il conduttore sarà alla guida di due programmi. di cui uno sarà un gioco musicale. Torna poi il reality 'La Talpa', in primavera. Ancora da definire il conduttore. Confermate 'Le Iene', che avrà una nuova conduttrice, visto che al posto di Belen ci sarà Veronica Gentili, in arrivo da Rete4. In palinsesto anche 'Inside', 'Freedom', 'La pupa e il secchione', gli speciali comici di 'Italia1 on Stage' con protagonisti, tra gli altri, Mago Forest, Roberto Lipari e Max Angioni.