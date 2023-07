Ultimo da brividi a Roma, duetto con Venditti e tanti dettagli giallorossi

Ultimo re dello Stadio Olimpico. Ieri sera, venerdì 7 luglio, si è tenuto il primo dei tre concerti romani sold out del tour 2023 di Niccolò Moriconi, tra i cantanti più amati della nuova generazione. Prima di salire sul palco l'artista, nato e cresciuto nel quartiere romano di San Basilio, ha voluto condividere sui social network una emozionante dedica a Roma: "Lassù qualcuno ha scelto de famme nasce a Roma e io poi ho scelto de volecce vive. E nun so spiegallo a chi nun c’è nato…Esse de Roma nun è questione de bello o brutto… Nun è questione de nord o sud… Nun è questione de che lavoro fai…. È questione de guarda’ er mondo intorno che crolla e pote’ di’: Io so de Roma… e a me nun me tocca". Grande tifoso romanista, Ultimo ha deciso di indossare per l'evento una canottiera giallorossa: stessa scelta compiuta anche dai suoi fan, alcuni dei quali si sono presentati con la maglia di Francesco Totti (da tempo sostenitore di Moriconi).