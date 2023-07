Temptation Island, Davide e Alessia: "Che follia" e spunta un dettaglio scomodo

Davide e Alessia hanno monopolizzato l'attenzione della terza puntata di Temptation Island 2023 con il loro falò anticipato. A chiderlo il ragazzo, stanco dei comportamenti della sua compagna all'interno del villaggio del programma di Canale 5. Inizialmente Alessia non era propensa ad accettare, ma poi ha deciso di presentarsi. Fidanzati da 11 anni, i due hanno chiesto di partecipare alla trasmissione di Filipo Bisciglia in seguito ad un tradimento di Alessia, che per due anni ha avuto un altro uomo. Una relazione clandestina di cui Davide era a conoscenza e che ha perdonato.

Temptation Island 2023: il falò di confronto tra Davide e Alessia

Durante il falò di confronto c'è stato un acceso scambio di battute tra Davide e Alessia, con il primo decisamente infuriato per le attenzioni che la sua dolce metà ha riservato ad un tentatore di Temptation Island. Nonostante tutto, però, Davide ha ribadito di essere ancora molto innamorato di Alessia. Anche quest'ultima ha confermato: “Io lo amo ma sono arrabbiata. Mi critica per tutto e non mi apprezza. Io ho paura che torniamo a casa e niente cambi. Qui per me è un’opportunità per scavarci dentro e io non ho avuto ancora il tempo".

Davide e Alessia lasciano Temptation Island insieme: cosa è successo

Nonostante i dubbi iniziali Davide e Alessia hanno lasciato Temptation Island insieme, con grande sgomento da parte dei telespettatori. "Che follia", hanno scritto in molti sui social network. "Sconvolta, si sono rigirate le parti. È lui che deve cambiare? Per carità!", ha commentato una telespettatrice su Instagram mentre qualcun altro ha ribadito: "Alla fine lei fa passare lui come colpevole. E Maleficent mutissima!".

Il passato in tv di Alessia Bottiglia di Temptation Island 2023

Temptation Island non è la prima esperienza televisiva per Alessia Bottiglia. Classe 1990, oltre a lavorare come assistente sociale si è data da fare nel corso del tempo come attrice. Ha partecipato ad esempio a: Forum, Take me out di Gabriele Corsi e Chi ti conosce di Max Giusti. Un dettaglio scomodo, tanto che molti sul web hanno accusato la fidanzata di Davide di scarsa sincerità.