Belen fuori da Mediaset: scelta la nuova conduttrice di Tu si que vales

Importante novità a Tu si que vales . Dopo nove anni, a partire dalla prossima stagione televisiva, non ci sarà più Belen Rodriguez al timone del varietà di Canale 5. La soubrette argentina ha deciso di mollare il programma e Mediaset per dedicarsi ad altri progetti, perlopiù imprenditoriali. Al suo posto ci sarà Giulia Stabile , la ballerina che qualche anno fa ha vinto Amici di Maria De Filippi . La ragazza, che ha chiuso la sua love story con il cantante Sangiovanni , affiancherà i confermati Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara.

Giulia Stabile nuova conduttrice di Tu si que vales

In questi giorni sono iniziate le registrazioni della nuova edizione di Tu si que vales. Alla guida del programma Giulia Stabile, Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara. Sui social network la ballerina ha però chiarito di non aver preso il posto di Belen Rodriguez: "Scusatemi ma non sono al posto di nessuno. È il terzo anno che sono lì dentro". Indubbiamente, però, Giulia avrà più spazio ora che la moglie di Stefano De Martino non fa più parte della squadra.

Le altre novità di Tu si que vales 2023

Non solo Belen Rodriguez: anche Teo Mammucari ha abbandonato Tu si que vales, dove ricopriva il ruolo di giurato. Al suo posto Luciana Littizzetto, che ha detto addio alla Rai insieme a Fabio Fazio. Confermati in giuria Maria De Filippi, che è pure produttrice dello show, Gerry Scotti, Sabrina Ferilli e Rudy Zerbi.