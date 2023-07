Temptation Island 2023: una coppia pronta al matrimonio dopo il programma

Da Temptation Island all'altare il passo è breve. Una coppia dell'edizione 2023 del programma condotto da Filippo Bisciglia sta pensando al matrimonio dopo l'intensa esperienza vissuta in Sardegna. Stiamo parlando di Davide e Alessia , la coppia di Terracina che grazie alla trasmissione è riuscita a superare il tradimento della ragazza che aveva mandato in crisi il rapporto.

Temptation Island 2023: Davide e Alessia verso il matrimonio

"Sono contento di quello che ho capito in questi giorni. Non siamo mai stati separati per così tanto tempo. È stata un’emozione fortissima, mi è mancata dal primo giorno", ha dichiarato Davide a Witty Tv. "Mi auguro un matrimonio, perché non vedo altra donna all'infuori di lei", ha aggiunto. Una promessa d'amore importante per Alessia, che ha sottolineato: "Speriamo, glielo sto chiedendo da una vita".

Temptation Island 2023: la storia di Davide e Alessia

Fidanzati da 11 anni, i due hanno chiesto di partecipare allo show prodotto da Maria De Filippi in seguito ad un tradimento di Alessia, che per due anni ha avuto un altro uomo. Una relazione clandestina di cui Davide era a conoscenza e che ha perdonato.