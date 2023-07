Luciana Littizzetto morsa da un ragno violino: paura sul set di 'Che tempo che fa'

Grosso spavento per Luciana Littizzetto. Durante le riprese del promo della nuova edizione di 'Che tempo che fa', che andrà in onda da settembre su Nove e non più su Rai 3, la comica è stata morsa da un ragno violino. Lucianina lo ha raccontato durante la presentazione dei palinsesti di Warner Bros Discovery. L'aracnide in questione è altamente velenoso e il suo morso nei soggetti più fragili può avere conseguenze anche letali.