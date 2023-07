Coldplay in concerto a Roma dopo 20 anni: data e biglietti

I Coldplay torneranno in Italia dopo gli ultimi concerti a Napoli e Milano. La band capitanata da Chris Martin ha annunciato per il 2024 due tappe a Roma, allo Stadio Olimpico: il 12 e 13 luglio 2024. Un ritorno nella Capitale a venti anni dall'ultima volta. Il gruppo ha annunciato una terza serie di tappe europee per la prossima estate, nell'ambito del loro tour mondiale da record Music Of The Spheres.