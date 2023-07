Agustina Gandolfo, la moglie di Lautaro Martinez, scatena al concerto di Ozuna, che si è tenuto al Forum di Assago lo scorso mercoledì 20 luglio nell'ambito della rassegna Milano Latin Festival. Il cantante portoricano è molto amato in Italia, in Spagna e in Sud America. Agustina, in attesa del secondo figlio che nascerà a breve, ha assistito allo show con alcuni amici. Fasciata in un sensuale minidress rosa, Lady Martinez ha cantato e ballato per tutto il tempo.