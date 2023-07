Antonella Fiordelisi, gaffe mentre vede Barbie al cinema: social scatenati

La gaffe di Antonella Fiordelisi

"Mi sto sentendo male, giuro! Ma che scena è? Come fanno questi a non ridere? Praticamente questa bambina aveva le bambole, ha scoperto la barbie gigante ed ha incominciato a rompere tutti i bambolotti", ha detto. Peccato che quel frame non fosse altro che un omaggio al film "2001, Odissea nello spazio", in cui al posto delle bambine ci sono le scimmie e una di queste inizia a spaccare uno scheletro colpendolo con un osso. Insomma, non proprio un biglietto da visita di qualcuno che eccelle in cultura cinematografica... E sui social, inevitabilmente, sono arrivate molte prese in giro nei suoi confronti.